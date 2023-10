BSH matkib oma raamatu kaanefotol Kim Kardashiani kõmulist šampanjapoosi, mida ütleb patendivolinik?

BSH ahvib Kim Kardashiani? Just see on küsimus, mis esmaspäeva hommikul mitmeid eestlasi vaevab. Põhjuseks Brigitte peagi ilmuva raamatu esikaas, mis on identne Kim Kardashiani 2014. aasta kõmulise fotoga. «Ilma nõusolekuta saab aga Brigitte Susanne Hundi raamatu kaanefotot käsitleda plagiaadina,» kommenteerib olukorda patendivolinik Almar Sehver.