Peagi emaks saav Liis Lemsalu teatas fännidele, et võtab mõneks ajaks esinemistest pausi. «Minu sees on praegu NIII palju erinevaid emotsioone, et ei oskagi tegelikult kõike sõnadesse panna,» kirjeldas lauljatar pärast viimast live esinemist.