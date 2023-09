Põhja-Tallinna bänd oma uue loo menust: tundub, et Eesti rahval on tõesti siiralt kopp ees ühest eliit-staarist, kellele on kõik lubatud!

Põhja-Tallinna bänd on tegutsenud alates 2007. aastast, see teeb ju kokku juba 16 aastat! Kuidas võrdleksite bändi ja ennast ajaga, kui alles alustasite?

Risto Vürst: «Tegelikult täitub meil igal aastal justkui kaks aastapäeva. Tänavu saab 16 aastat algupärasest koosseisust ning 11 aastat sellisest Põhja-Tallinnast, millisena publik meid täna tunneb. Alustasime Põhja-Tallinnaga aastal 2007.aastal, aga see ei sarnanenud kuidagi sellisele koosseisule nagu täna. Toona lõid kaasa 12 räpparit, kõik elasid siis Põhja-Tallinnas. Nendest kaheteistkümnest Pelgulinna räpparist on tänasel päeval avalikkuse jaoks tuntumad Genka, Metsakutsu, Starboy Bob ja tänasest koosseisust siis mina ja Jaanus. Sellisel kujul, kus meil on naislaulja, räpparid ja meid saadab live-bänd, on Põhja-Tallinn nüüdseks eksisteerinud 11 aastat.»