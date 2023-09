Suve alguses läksid skandaalitari Brigitte Susanne Hundi ja tema mänedžeri Marjen Võsujala suusad risti. Viimane tunnistab, et seltskonnastaar on proovinud tänaseks temaga ka arveid klaarida. «Tema ütles, et jättis meelega mulje, nagu mina lekitasin tema lugusid, kuigi ta teab, et ma ei teinud seda,» räägib Võsujalg ühismeedias avameelselt.