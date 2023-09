SKANDAALNE HOMMIKUSÖÖK ⟩ BSH-lt torgata saanud Kristina Pärtelpoeg: vabandust Eesti Vabariik, mul oli kõht tühi

Sünnipäevalaps Brigitte Susanne Hunt on otsustanud ette võtta endiste sõprade tegevuse sotsiaalmeedias. Täna hommikul ilmus seltskonnatähe kodulehe lisainfosse lause: «Aga ma ei ole nõus seisma ühegi hommikusöögihelveste kausi ees, kui need mulle päriselt ei meeldi. Ma ei ole marionett.» Teemat kommenteeris sisulooja Kristina Pärtelpoeg kelle hinnangul vihjab antud lausega BSH just nimelt tema endisele koostööle. «Vabandust Eesti Vabariik, mul oli kõht tühi,» jagab oma storys Pärtelpoeg.