IMELINE PÄÄSEMINE ⟩ Paadiõnnetuse üle elanud härra käib endiselt merel. «Ostsin suurema paadi, mis ei tohi enam põhja minna.»

Ivol (73) on rääkida õnnelik ellujäämise lugu sellest suvest, kui ta läks ühel ilusal pühapäeval paadiga merele, kuid paat ootamatult ära uppus. Mees ujus neli tundi, kuni jõudis kaldale. Ükski möödunud praam teda kahjuks ei märganud ja nii sõltuski ellujäämine vaid Ivost endast.

«Kella seitsmest hommikul läksin merele, kella ühe ajal vaatasin kella ja mõtlesin, et võiks tagasi minna,» räägib Ivo. Tagasi kaldale tuli mehel aga hoopiski ujuda, sest paat, mis oli just saanud uue mootori, vajus järsku ja väga kiiresti vee alla. Mis täpsemalt paadiga juhtus, seda Ivo ei tea. «Midagi pidi juhtuma, kas siis paadil pidi tulema tagant auk sisse... Kõigepealt vajus paadi tagumine ots vee alla. Huvitav, et nii kähku läks,» tõdeb Ivo, kes sai haarata paadist küll päästevesti, aga seda selga panna ei jõudnud. Päästevest oli ujumisel siiski suureks abiks.

Õnnetus juhtus paari kilomeetri kaugusel kaldast, kus vee sügavus oli Ivo sõnul 4–5 meetrit. «Riided võtsin seljast ära, et oleks kergem ujuda. Tundsin küll, et jaksan, et jõudu on,» räägib Ivo tunnistades, et teekond, mis tuli supeldes läbida, oli väga pikk ja võttis aega umbes neli tundi. Samal ajal möödusid Ivost mitmed praamid. «Karjusin appi, aga keegi ei kuulnud,» ütleb Ivo.

Mis mõtted peast läbi käisid?