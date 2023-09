Laupäeva õhtul sõitsid sajad inimesed Luunja poole, et saada osa õhtusest laadamelust, mis leidis aset Luunja roosiaias. «Vaatepilt oli tõesti vau! See on selline tõeline laat, kus lastele on karussell ja leiab erilist kaupa, mida mujalt ei saa,» leiab laata külastanud tartlane.