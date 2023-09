Pea kogu nädala liiguvad Veenus ja Marss harmoonilises sõprussidemes, parandades meie suhteid ning lisades ellu värve. Nii juhatavad nais- ja meesenergiat juhtivad planeedid meid üheskoos Jäära täiskuusse (reedel), mille eesmärk ongi suhteid ja individuaalset tahet tasakaalustada. Nädalalõpul aktiveerub korralikult ka Uraan , mis võib tuua üllatusi - ikka selleks, et oma teel kiiremini edasi liiguksime.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.