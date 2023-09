INTRIGEERIV KLIPP ⟩ Ühismeedias leviv video punasest märgistusest sõiduteel tekitab segadust. «See pole ju rattatee?»

Ühismeedias levivas videos väidetakse, et punasega tähistatud ribad keset sõiduteed on mõeldud jalgrataste jaoks. Nii mõnedki inimesed jäävad väidetut uskuma ning imestavad, kuidas see võimalik on. Teised aga saavad aru, et tegemist on naljaga. «See oligi pigem huumoriga tehtud klipp. Tekitas üksjagu intriigi ja poleemikat,» lausub video autor. Transpordiamet kinnitab, et tegemist pole rattateega, vaid punane märgistus on kasutusele võetud liiklusohutuse eesmärgil.