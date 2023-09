Sel pühapäeval astub Eesti vaadatuimas telesaates «Ma näen su häält» külalisnõunikuna üles lauljatar Tanja Mihhailova-Saar. «Siin saates on vajalik enesekindlus – kui see ei tule loomulikult, siis teeskle!» julgustab lauljatar. «Olen saadet mitmel korral vaadanud...aga kodus on lihtsam olla targem ja mõelda, et «ah, seda ma usun ja seda ma ei usu». Stuudios on kõik natuke teistsugune.»