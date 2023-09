«Mingil imelikul põhjusel suundus lennuk Nürnbergi, mitte Frankfurti. Reisijatele öeldi, et on halb ilm, aga vaatasin ise, et kõik teised lennud läksid Frankfurti. See info oli järelikult vale, et ilmastiku pärast ei saanud maanduda,» räägib mees, kelle tuttav kõnealusel lennul viibis ja pidi Frankfurdist edasi Luksemburgi lendama. «Minu tuttav veetis öö lennujaamas pingi peal ja sai alles varahommikuse lennuga Luksemburgi,» avaldab mees. «Tallinna lennujaamast vastust ei saanud selles osas, et miks lennuk teise sihtkohta läks, soovitati küsida Lufthansalt,» lisab ta. «Kahtlane ongi see, et ilmal Frankfurdis polnud häda midagi, sest teised lennud lendasid sinna,» leiab mees.