Põlvamaalase hoovi sõitis kahtlane auto. «Tõmmud mehed ütlesid, et soovivad puhata»

«Õhtul kell 20.00 sõitis meie eramaale Partsi külas kahtlane helehall sõiduk. Kui abikaasa läks uurima, et mis vaja, siis olid ehmunud ja väitsid, et nad on pikast teest väsinud, tahavad puhata ja tualetti,» kirjutab Riina (nimi muudetud, toimetusele teada) Facebookis grupis «Põlva kodanik».

«Tegemist oli tõmmude vene keelt kõnelevate isikutega. Seega olge tähelepanelikud, kui märkate võõrast autot naabri sissesõiduteel või enda aias. Tundus, et uurivad pinda, äkki saab miskit omastada,» ütleb Riina.

Riina rääkis Elu24-le, et tema abikaasa küsis meestelt eesti keeles, mis neil vaja on. «Selle peale paluti vene keelele üle minna. Abikaasa ütles nende jutu peale, et ma ei usu teid ja te olete eramaal, sõitke kohe minema,» avaldab naine. «Meie kandis on hea naabrivalve ja kohe reageeritakse, kui midagi kahtlast märgatakse.» Riina ütleb, et nende lähiümbrusest see auto lahkus, aga ta pole kursis, kas auto ka naaberkülade hoovidesse sattus.

«Vastse-Kuustes oli ka paar päeva tagasi sama lugu,» öeldakse Riina postituse kommentaarides. «Kummalisel kombel sattusid nädal tagasi hoovi peale kaks tōmmut meest Bulgaaria numbrimärgiga autoga. Vot see tegi küll murelikuks,» kirjutab Ihamaru küla elanik.

Transpordiameti kodulehelt kõnealust autot numbrimärgi järgi otsides selgub, et tegemist on hõbedase 2002. aasta Suzuki Balenoga, mis on just hiljuti omanikku vahetanud. Auto sai uue omaniku 15. septembril.