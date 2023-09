ALUSETUD SÜÜDISTUSED? ⟩ Mallukas spekuleerib, et skandaali sattunud seltskonnastaar on ehk «kooki paugutanud». BSH: laimu eest tuleb kohe kaasus

«Kas te pigem tunnistakiste, et petsite või olite osa petmisest? Või tunnistaksite, et paugutasite kooki,» tõstatab blogija Mallukas Instagramis oma jälgijatele küsimuse, vihjates reede hommikul lahvatanud skandaalile, kuhu on segatud ekspeaminister Taavi Rõivas ja Brigitte Susanne Hunt. «Ma ei tunne nii irrelevant inimesi aastal 2023,» selgitab seltskonnastaar toimetusele.