KLIPP SAATEST ⟩ Esmaspäeval «Kuuuurijas»: kas ametnikud eelistavad laste hooldusvaidlustes emasid?

«Kuuuurija» saates oma loo avalikustada otsustanud mees väidab, et isadel on nendes küsimustes vähe kaalu, sest ametnikud kipuvad eelistama emasid. Ta võrdeb oma olukorda Stalini režiimiga. «Üks kaebekiri ja sa oled Siberis,» räägib Kalle (nimi muudetud) esmaspäevases saates.

Oma abikaasaga laste hooldusvaidlusse sattunud mees kurdab, et ta pole saanud vajalikku tuge ka lastekaitsest. Kalle sõnul pole kohtulikult temalt lapsi ära võetud, ometi ei ole ta neid kuude kaupa näinud. Mees lisab, et lastekaitsetöötajad pole tema murele reageerinud.

Kalle on endine eriüksuslane ja omab relvaluba juba aastakümneid. Ta töötab ihukaitsja ja relvakoolitajana ning tema sissetulek sõltub otseselt relvadest. Ligi kolmkümmend aastat kestnud suhe oma abikaasa ja laste emaga hakkas mehe sõnul mõni aeg tagasi kiiva kiskuma.

Paar kuud tagasi, pärast järjekordset sõnelust, lahkus Kalle kodust ja pärast naasmist leidis ta eest politsei. Kuna politsei oli saanud teate, et mees on ohtlik, omab relvi ja on vägivaldne, viidi ta vahi alla.