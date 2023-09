Kõmuline pidu lõppes Hundi jaoks telefonikaotusega. «See liigub pidevalt kuhugi, sellele ei vastata meelega»

«Kallid sõbrad, mu telefon on kadunud ja oleme korduvalt sellele helistanud. Telefonile ei vastata, aku on laetud. Telefon liigub pidevalt kuhugi ehk mul on alust arvata, et sellele ei vastata meelega. Kas keegi oskab mind palun aidata?» kirjutab seltskonnastaar murelikult.

Hundi postituse kommentaaridest selgub, et telefon võis jääda Bolti taksosse. Üks kommenteerijatest annab järgmist nõu: «Tund tagasi oli telefon seal, kus kaart tund tagasi näitab. Uuematel iPhone telefonidel on ka featuur, et kui ka telefon on väljas, siis BT sellegipoolest töötab ja teised lähedal asuvad iPhone telefonid jagavad selle kadunud telefoni asukohta. Ja seda jagatakse ka siis, kui su telefon on tühjaks saanud, sest kuigi telefon on «tühi», siis seesama BT madalal energiatarbel töötab ja annab majakana endast infot. Ole hea, märgi sel samal lehel «Lost Mode» ja kirjuta sinna kasvõi sõbra number, mis kuvatakse su telefoni ekraanil ja millele saab leidja helistada,» annab Mihkel nõu.