«See andis mulle selle kindluse ja julguse,» räägib Reisisaatja rollis üles astunud Maiki Kudinova , et on juba lapsest saati erinevates laulustuudiotes laulnud ning ka välismaa lavadel üles astunud.

«Mida intiimsem on õhkkond, seda mõnusam on esineda, sest tekib side rahvaga. Kui me mõtleme nüüd telepubliku peale, siis tegelikult on ju prožektorid näos. Sa oled omas mullis, omas fookuses ja tegelikult ei mõtle nii palju sellele, mis ümberringi toimub,» mõtiskleb Maiki selle üle, kuidas nõnda suure vaatajanumbriga saates esineda on. Suurima publiku ette on lauljatar seni astunud aga hoopiski Hispaanias, kus ta osales koos ansambliga ühel laulukonkursil.