OHUTULT METSA ⟩ Mürgistusteabekeskuse juht: september on seenemürgistuste tippaeg

Kas mürgistuse korral tuleks juua rohkelt vett või pigem mitte? Kui oled kindel, et söödud on midagi mürgist, siis tuleks esimese asjana loputada suu. Kannatanut ei ole vaja (ega pole ka mõtet) esimese asjana oksendama ajada, vett võib juua väikeste lonksude kaupa. Kindlasti on mõistlik konsulteerida mürgistusteabe infoliiniga.

Sügisesed seened pärast vihma. Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Helista julgelt!

Mürgistusinfoliin on avatud ööpäevaringselt, mürgistuskahtluse korral on mõistlik alati nõu pidada ja järgida antud juhiseid. Mürgistusliinile tehtavad kõned on anonüümsed. Kõnedele vastavad meditsiiniharidusega töötajad, kes pole aga seeneteadlased ega saa tuvastada mürgiseid seeni läbi telefoni.

Oder jagab näiteid mõningatest kõnedest, mis on mürgistusliinile saabunud.

Helistaja kahtlustab, et seened, millest abikaasa süüa tegi, olid valged kärbseseened. Facebook igatahes tunnistas valgeks kärbseseeneks. Helistaja ise seeni ei söönud. Mida nüüd teha? Söödud umbes 1,5 tundi tagasi.

Aastane laps oli emaga aias ning leidis väikseid pruuni seeni. Ema sai osa seenepudi suust kätte, aga oli kahtlus, et ühe seene jõudis laps juba ära süüa. Tuvastas, et tegemist on terav paljakuga. Mida teha?

Küsitakse nõu oma sõbra pärast: naine on söönud punast kärbseseent. On oksendanud ja tunneb nagu oleks purjus. Hetkel tahab magama minna. Mida võiks teha? Kas peaks jooma vett või teed?