Eleryn Tiit oma untsuläinud suhtest: lasin lahti inimesest, kellest hoolisin, et saada tagasi enda heaolu ja vabadus

Lauljatar nentis, et just õige hetke äratundmine ja muutuste ellu lubamine on oluline nii eraelus kui ka muusikas. «Muusikalises mõttes on tegelikult emotsioonid väga head, sest tihtipeale tekib tunne, et kirjutaks mõne laulu, aga ei ole millestki midagi kirjutada. Ma olen alati ise üritanud ikkagi kirjutada oma kogemusest,» sõnas ta. «Mulle meeldib võib-olla sisse panna mingisuguseid väikseid fragmente, kus ma saan aru, et see on täpselt see olukord või asi minevikust, mis juhtus.»