NII VÄHE! ⟩ Klient sai Eesti Energialt olematu arve. «Seda oli päris naljakas lugeda»

Eesti Energia klient jagab Facebooki grupis «Võrukad!» elektrifirmalt saadud arvet, mille summaks on vaid üks sent. «Vot nii ja räägitakse, et ühe eurosendine tuleks ringlusest maha võtta. Kuidas siis näiteks Eesti Energia oma arve saaks esitada? Sellist arvet oli päris naljakas lugeda, 0,32-st sendist nõutakse viivist 0,01 senti! Aga kui arvestada kokku sellise arve edastamiseks kuluvad ressursid, siis ei oskagi enam midagi öelda,» kirjutab postitaja ja tunneb huvi, kas ka teised on üliväikestes summades arveid saanud.