PIKK KOOSELU LÄBI ⟩ Raadiosaatejuht Märt Treier läks elukaaslasest lahku

Kroonikale kinnitas Treier, et jutud lahkuminekust vastavad tõele. «Olen terve oma elu tahtnud olla inimestele oluline oma tööga,» nentis Treier, pikemalt lahkuminekul peatumata.

2004. aastal, kui andsid ajakirjale Anne & Stiil intervjuu, avaldas Anneli, et said Märdiga tuttavaks raadiomajas, kui töötasid kolleegidena. Mõlemad nentisid, et esialgu oldi vaid sõbrad ja kõik arenes hästi rahulikult.