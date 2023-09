PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 22. september: Sõnni töised suhted kisuvad keerukaks, Lõvil pole jututuju

Täna tuleb rutiinset tööd murda. Pole hea päev selleks, et teistele oma ideid selgitada – inimesed on üsna umbusklikud.

Läbisaamine partneriga on pingeline – õhus on küllaga kirge, kuid teie soovid on erinevad, raske on teineteist mõista ja toetada.