Marika Vaarik vananemisest: mulle meeldib nii mõelda, et ma ei vaata palju peeglisse

«Ma loodan, et sa ei pane pahaks järgmist küsimust, aga suur osast sellest trupist on hoopis teine põlvkond. Kuidas see nii on läinud? Kuidas sa noortega nii hästi sinna ühte perekonda sobitud?» küsis Petersell imestunult.

«Sellepärast, et minul ei ole mingeid piire,» vastas Vaarik kiirelt läbi naeru. Ta jätkas mõtlikult: «Kui nemad teevad mulle pretensiooni, et aitab küll, siis ma pean ära minema. Aga siiani olen ma nendega koos seal ja ma ei, ma ei oska seda seletada.»

«Mulle meeldib nii mõelda, et ma ei vaata palju peeglisse sellega, kui vana ma olen, [...] et võimalikult palju eirata neid asju... igasuguseid soolisi, vanuselisi, usulisi probleeme. Neid täiesti eirata, see on minu jaoks see kõige coolim (lahedam – toim).»