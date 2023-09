Kõik on uus septembrikuus ja nagu ikka alustavad telekanalid esimesel sügiskuul ka oma värsket telehooaega. TV3 alustab tänavust sügishooaega glamuurse peoga, kuhu on kohale tulnud armastatud näitlejad, sisuloojad, telenäod ja paljud teised!

Kohal on näiteks seltskonnastaar Brigite Susanne Hunt, keda on aastate jooksul korduvalt nähtud ka teleekraanil. Alles hiljuti läksid Hundi kohta liikvele kuulujutud, et seltskonnastaar on käinud iluoperatsioonil.