Kaks Eesti seiklejahinge Mauri ja Kadi pühkisid kaksteist aastat tagasi kodumaa tolmu jalgadelt ning rändasid ligi viis aastat maailmas ringi, et leida just neile meelepärane paik pesa punumiseks. «Alguses läksin mina sõbrannadega ees ära ja Mauri tuli mulle kõigest nelja kuu pärast juba järele,» meenutab Kadi saates «Roaldi retked». Nüüd on pere end sisse seadnud Kanadas.