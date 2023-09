Miks näitavad Eesti telekanalid agressorriigi seriaale? Telekanalid annavad aru

«Meie kallis venekeelne riigikanal ETV+ näitab rahulikult värsket, 2020. aastal valminud spioonipõnevikku Kariibi kriisist nõukogude agentide seisukohalt,» väljendatakse ühismeedias hämmingut ja palutakse ERRilt selgitust.

«Sealt tulevad koguaeg sellised seriaalid,» nendib üks. «Tekib küsimus, kas autoriõiguste omaja küsib näitamise eest raha? Ja kui küsib, siis kas see raha läheb Venemaale?» arutletakse.

ERR kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe möönis, et kogu ETV+ programm on venekeelne, sh omasaated. «Muukeelse auditooriumini jõudmiseks ja kaasamiseks Eestis on venekeelse programmi pakkumine hetkel ainuvõimalik lahendus,» nentis Helemäe, täpsustades, et alates täiemahulise sõja algusest Ukrainas on Eesti Rahvusringhääling lõpetanud ära lepingud Venemaa levitajate ja tootjatega, ehk Venemaal toodetud sarju ERR-ist ei näe.

«ERR-i hanketoimetus on otsinud uusi turge ja võimalusi venekeelse sisu leidmiseks teistest riikidest. Näiteks oleme suurendanud oluliselt Ukrainas toodetud filmide-sarjade mahtu. Ainuüksi hetkel näitab ETV+ esmaspäevast reedeni nelja Ukraina sarja vene keeles, need on «Õiglus», «Naistearst», «Kiirabi», «Kull ja kiri»,» tõi ta välja.

Kordused?