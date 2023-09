«Kuna Facebook arvab, et ma rikun loomade õigusi, siis pean kahjuks õunu müüma,» kirjutab Viljandimaa talupidaja Kerli (nimi muudetud, toimetusele teada), märkides naljatades juurde, et tegemist on õnnelikult õues siblivate õunapuude õuntega.