Skandaalitar Brigitte Susanne Hunt jagas sotsiaalmeedias fännidega kaadrit hinnalisest kingitusest. Naine vihjab, et sai kingituse kelleltki, ent jätab saladuseks, kellega on seekord tegu.

«Need on need kingad, mida Mr.Big Carriele kinkis,» kirjutab Hunt enda story juurde, kus ta esitleb Manolo Blahniku kingi. 105mm kontsaga sinised kontsakingad on valmistatud vasika nahast.