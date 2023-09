KÄTTEMAKS? ⟩ «Nägin, kuidas kastiga maastur hoo maha võttis.» Uudishimuliku metsakaitsja kontrollreid lõppes lõhutud rehvidega

«Ta nägi, et ma metsa lähen ja kui ma siis tunni aja pärast auto juurde tagasi jõudsin, olid kõik neli rehvi läbi torgatud,» kirjeldab vihjet kontrollima läinud metsakaitsja Mati Sepp kolmapäeva õhtul Lahemaa rahvuspargis juhtunut. Keskkonnaameti Lääne-Virumaa järelevalvebüroo juhataja Maarja Lukase sõnul ei ole Altja ja Vergi vahelisel alal toimuva võimaliku ebaseadusliku raie kohta infot laekunud, küll aga on inspektorid märganud ise muu järelevalve käigus, et antud piirkonnas on raieid teostatud.