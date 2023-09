Käima on läinud tõeline rahajaht, sest riigieelarvest on 400 miljonit kirja läinud valge reana. See tähendab, et praegu pole teada, kust puudu olev summa võetakse. «Riik peaks investeerima ja isegi kui ta peaks selleks laenu võtma, peaks ta ettevõtjatele kõvasti tööd pakkuma,» märgib ettevõtja Raivo Hein kolmapäevaõhtuses «Ringvaates».