ELU25 ⟩ Toomas Uibo: mida teha, kui riigi ülalpidamine muutub järjest kallimaks?

Hiljutised kriisid ja üle jõu elatud aastad on viinud riigi püsikulud kõrgustesse, mida olemasoleva maksubaasiga enam ammu kinni ei püüa. Selle miinuse katmiseks on eelnevad valitsused võtnud laenu justkui homset päeva ei tuleks. Aga see päev siiski tuli ja mõru on meel nii kärbitavatel, kui ka kärpijatel.