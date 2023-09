UUS PÕRGUPÕHJA ⟩ Märjamaa vanapagana endise maja kohale kerkib peatselt noore pere unistuste kodu

Märjamaal Pärnu maanteel asuv kinnistu on aastaid möödujate pilke püüdnud ja seda mitte heas mõttes. Kola täis ja lagunenud majaga krunt on olnud pinnuks silmas paljudele, kuid nüüd on see muutumas, sest noor toimekas pere on asunud seda korrastama ja sinna oma kodu rajama. «Alguses oli see koht meie jaoks meeleheide. Üsna ruttu tekkis aga hasart, et teeme ruttu korda,» räägib Lizett kohast, mida ta kutsub Põrgupõhjaks. Naine ei sattunud oma perega koletule krundile hea meelega, vaid ostis paiga olude sunnil, kuna pidi ootamatult oma eelmisest kodust lahkuma.