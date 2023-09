Kindlasti on paljud märganud, kuidas eriti viimase kümnendiga on muutunud ilulõikused ning kõikvõimalikud kunstlikud iluvõtted lausa massiliseks. Paljudes ringkondades on muutunud tavaliseks, et kunstküüned, -ripsmed, -juuksed, -huuled, -rinnad, -tagumik on osa naise «ilust».

Kuna astroloogia kirjeldab muuhulgas ka inimeste seas esile kerkivaid suuri massilisi trende ja hoiakuid, võib leida, miks massikultuuris on ilumeel hakanud eelistama võltsi. Loomulikult on võltsilu eksisteerinud mingil määral alati - inimesed ikka soovivad end käepäraste vahenditega kuidagi ilusamaks ja silmapaistvamaks teha. See on aga sisuliselt silmapete - selleks tulebki läheneda võltsilu teemale läbi planeedi, mis väljendab illusioonide loomist. See on Neptuun.