ÕNNESOOVID! ⟩ Näitleja Märt Koik ootab abikaasaga teist last

Ülemöödunud aasta oktoobris avalikustas näitleja ja koomik Märt Koik ühismeedias, et ootavad abikaasa Liisaga last. «Oleme abikaasaga mõlemad suures ootusärevuses. Tunne on hea ja ootame väga esmakohtumist,» kommenteeris Koik toona toimetusele.