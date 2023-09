H&M kehtestas toodetele tagastusmaksu: uus korraldus ei puuduta kliendikaardi omanikke

Mirror kirjutab, et H&M toob varjatult sisse uue 1.99 naela ehk 2.30 euro suuruse tasu, mida peavad maksma ostjad, kes soovivad veebitellimuses olevaid tooteid tagastada. Tasu ei rakendu juhul, kui toode on vigane, vale või inimesel on H&M kliendikaart.

H&Mi pressiesindaja ütles BBC-le, et tasu võeti kasutusele selle aasta suvel. Jaemüügiekspert Jonathan De Mello on kommenteerinud, et asjaolu muudab huvitavaks see, et ettevõtted teevad sellise tasu käibelevõtmist varjatult, ent möönab, et see on mõistlik otsus.