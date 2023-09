«Mul on hea meel teatada, et möödunud nädalal tuli välja «Guinnessi maailmarekordid 2024» raamat ja esimest korda kutsuti ka mind selle esitlusele Guinnessi peakontorisse New Yorgis Manhattanil,» jagab Eesti ujuja Merle Liivand (32), kelle nimel on lausa viis maailmarekordit.