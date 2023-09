SEGADUS PIIRIL? ⟩ Vene väljaanded kirjutavad, et kiirabiauto ei saanud üle piiri, MTA lükkab selle ümber

«Euroopa Komisjon sätestab erandid eriotstarbelistele sõidukitele, mis tähendab seda, et vajadusel saab Vene numbrimärgiga kiirabisõiduk üle piiri ja siseneda Eestisse. Ja see on toimunud ka varem sarnaselt, et kas on läinud euroliidu numbritega kiirabi Venemaa suunal või siis vastupidi,» selgitas Ulvik, lisades, et neil ei ole ka jõustunud keeluga kaasnenud probleeme ega arusaamatusi.