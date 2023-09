KUULA ⟩ Daniel Levi Viinalassi singel kogus rekordarvu kuulajaid: teenin sellega miljoneid

Muusik Daniel Levi Viinalassi singel «On and on» on Ameerika Ühendriikides saavutanud kuldplaadi staatuse, mis tähendab, et singlit on müüdud üle poole miljoni eksemplari.

«Ma küsin seda endalt ka, kuidas see võimalik on,» rääkis Viinalass teisipäevaõhtuses «Ringvaates».

Ta lisas, et kõige suuremad edulood saavadki alguse kõige väikesematest asjadest. «Kui me seda lugu kirjutasime, siis salvestasime vokaalid kuskil kellegi riidekapis ja riiete vahel,» meenutas muusik.

«Sellel lool on algusest peale olnud jätkuv tõusutrend,» kinnitas Viinalass saates.

Küsimusele, kas edukas singel on ka kõvasti raha sisse toonud, vastas ta: «Jõhkralt, ma teenin miljoneid. Aga ilma naljata, meil on siin mitu inimest mängus, kes kõik seda tulu jagavad, ja meil on ka plaadifirma.»

«Ikka annan uut muusikat ja lähen tuurile, isegi kui elaksin selle raha eest ära, siis muusikutel on ikka see põnevus, et tahaks teha ja anda [välja] uut muusikat,» rääkis Viinalass avameelselt saates.

«Ma ei ole kindel, kui palju sina siin saatejuhina teenid, aga ma tahaks öelda, et see on vähem,» viitas muusik saatejuht Marko Reikopile.