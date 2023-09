Kuu on seotud otseselt meie sisemise emotsionaalse elu ja seisundiga ning näitab, millised dünaamikad tundeelus parajasti domineerivad. Uraani mõju on aga mäslev ja raputav ning pingelises koostoimes Kuuga tekitab see tavaliselt ärevust ja rahutust. See võib panna ülemõtlema ja röövida ajutiselt hingerahu. Samuti võib olla tunne, et lihtsalt raske on lõõgastuda ning kehas on justkui üleliigne energia. Närvisüsteem on üleaktiveeritud.