Iltalehti kirjutab, et Sanna Marin on pärast Tony Blairi instituudis uues ametis alustamist kutsutud Calfornia ülikooli kõnet pidama.

Kõne on osa kõrgelt hinnatud loengusarjast, mis loodi 1980. aastal. Ülikool on teada andnud, et Marin peab California ülikoolis kõne 4. oktoobril.