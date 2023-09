Järvamaa elanik kirub «Kuuuurijas» mainitud perearsti. Tereza Maskina: minu teada pole selliseid juhtumeid olnud

«Kolm aastat tagasi, kui Maskina oli minu vanemate perearst, lõppes kogu see kadalipp sellega, et mu ema sai insuldi,» räägib Järvamaa elanik Malle (nimi muudetud, toimetusele teada) esmaspäeva õhtul saates «Kuuuurija» mainitud Paide perearstile Tereza Maskinale viidates. Just viimane oli eakale hooldekodu patsiendile ilma teda nägemata kirjutanud välja kange psühhotroopse ravimi, mis oli dementsust põdevale prouale ravimi infolehele tuginedes vastunäidustatud.

Malle eakas ema Urve (nimi muudetud), kes oli tütre sõnul küll töökas ja toimekas, kurtis aga sageli, et tal on halb olla, kuid et perearsti juurde ta ei saa, kuna pereõde oli väidetavalt nagu müür nende kahe vahel. «Ema nägi, et arst on oma kabinetis ja ütles, et ma tahan arstiga rääkida, sest vererõhk on liiga kõrge ja tal kehv olla, aga selle peale olevat talle öeldud, et arstil pole aega,» jutustab Malle, lisades, et tal tuli ema lõpuks ise erakorralise meditsiini osakonda viia.