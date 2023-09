«Valisin Telia. Ja nii kui olin uue operaatori võrgus, sain petukõne,» avaldab mees. «Vene keeles öeldi, et helistatakse politseist ja olen rikkunud korda. Ma natuke saan vene keelest aru. Ütlesin vastu, et Eesti politsei ei räägi vene keeles ega helista telefonile niimoodi,» räägib mees, kes imestab, kuidas petturid tema numbri said. «Varem pole selliseid kõnesid olnud.»