TRAAGILINE JUHTUM HOOLDEKODUS ⟩ Peahaavaga vanur jäeti põrandale pooleteiseks tunniks hooletusse? Juhataja: personali tegevus oli asjakohane

«Isegi pärast vanaema põrandalt leidmist ei nähtud vaeva, et vanaema aidata, seni kuni kiirabi jõuab, ning ka kiirabi saabudes ei suudetud leida aega, et kiirabi temani suunata,» räägib Priidu, kelle vanaemaga juhtus Paide pansionaadis mõned kuud tagasi traagiline õnnetus. Ehkki lähedane ei ole hooldekogu personali käitumisega rahul, kinnitab hooldekodu juhataja, et personali tegevus oli asjakohane. Sotsiaalkindlustusametil oli plaanis alustada pansionaadis järelvalvemenetlust, ent see jäi poolikuks.