«Elu on äge!» rõõmustas tšellist Silvia Ilves ühismeedias, andes teada, et temast on saanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistriõppe tudeng. «Pärast tänast esimest loengut mõistsin – see oli väga õige otsus!»

«Asusin viimasel minutil magistrantuuri õppima! Tore, et mul on võimalik see kooliasi ette võtta,» ütles Ilves Elu24-le. «Kooli algust ma natuke kartsin, ootasin ära kaks nädalat, et näha, kas mul jääks aega üle teatritöö, kolme lapse koolielu ning veel kontsertide kõrvalt. Aga tundub, et ma peaks kuidagi hakkama saama,» rääkis Ilves. «Ühel päeval nädalas tõenäoliselt torman teatrimajast tuhatnelja akadeemia poole, ajaliselt jõuan napilt loengusse.»