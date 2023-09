Paar aastat tagasi jäid telenägu Heelia Sillamaa ja lavastaja Peep Maasik oma äsja Viljandisse ostetud kodust ilma. Mõni aeg tagasi otsiti korterisse aga kinnisvaraportaali kaudu üürilisi. «Ainus asi, mida me tõesti südamest loodame, on see, et inimesed, kes selle korteri üürivad, ei peaks kunagi läbi elama midagi sellist, mida meie pidime,» ütleb Heelia.