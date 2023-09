TEINE VAATUS? ⟩ Jan Uuspõld läks ekspruudile peole järele. «Vihjes kirjutatu vastab tõele, ent...»

Esimest korda saabusid Jan ja Brigita käsikäes juuni alguses Kroonika meelelahutusauhindade galale. Kireleek kustus aga kõigest paari kuuga. «Tänaseks olen aru saanud, et minu enam kui kümne aasta jooksul suure töö tulemusena üles ehitatud armastus on endiselt seal, kus on minu laps ja pere,» teatas Jan Uuspõld augustis.