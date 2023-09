Kriss, oled nüüd kahe lapse ema. Kuidas teil viimasel ajal neljakesti läinud on? Mis kõige rohkem muutunud on?

Tänan küsimast, hästi! Minu jaoks see muutus ei ole olnud nii suur, kui võrrelda elu ühe lapsega. Kõige rohkem saab aru sellest, et nüüd meid ongi rohkem. Kui varem pakkisid ühe lapse asjad reisile kaasa, siis on vaja pakkida kahe asju, süüa teha rohkematele inimestele jne. Kõige suurem väljakutse on olnud pigem logistiline pool – kes, kus, mida. Kogu aeg on pidev planeerimine.