«Seekord juhtus nii, et abiandjatest said abivajajad,» avaldas Tallinna kiirabi töötaja ühismeedias ning jagas pilte laupäeval juhtunud avariist, kus sai viga ka kiirabitöötaja ise. Tallinna kiirabi operatiivjuhi sõnul on sarnaseid, kannatanutega õnnetusi paari aasta peale üks.