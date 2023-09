Soome endine president Tarja Halonen tunnistas taskuhäälingus « Second Hand Stories », et vaatamata presidendiameti lõppemisele on tema päevad endiselt kiired ja toimetusi täis, kirjutab Iltalehti .

80. eluaastale lähenev Halonen möönab, et tema kohustused on aastatega kahanenud, ent siiski on tema päevad tihedalt sisustatud: «Jah, meil on kogu aeg abikaasaga üsna kiire.»