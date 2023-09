Pikalt tööd otsinud Maire Aunaste uues ametis: saan teha seda, mis mulle kõige paremini sobib

Rääkides raadiotööst, nentis Aunaste, et muusika on tema jaoks erilisel kohal ja ta nimetab seda isegi oma õnne allikaks. «Isegi kui ma enam ei suuda kõndida, kui ma suudan ainult ühte kätt liigutada, teeb mind õnnelikuks ainult muusika,» räägib ta.

Septembris tervitavad raadio Elmar hommikuprogrammis ärkajaid tuntud ja vaimukad külalissaatejuhid. Põhitegijate Tiiu Sommeri ja Lauri Hermanni kõrval on juba kuulajaid rõõmustanud Mihkel Raud ja Anne Veesaar. Külalissaatejuhtidega Elmari hommikuprogramm on eetris tööpäevadel kella kuuest kümneni.

Pühib kodumaa tolmu jalgadelt

Tänavu aprillis rääkis Aunaste saates «Hommik Anuga», et kolib oktoobrist Portugali elama. «Hakkan seal elama sünges üksinduses, mäe otsast vaatan alla, ühtegi sõna portugali keelt ei oska ja igavus tapab mind,» ütles Aunaste. Küll aga möönis ta, et jätkab vabakutselise ajakirjanikuna. «Ma ei taha korrata seda labast lauset, et tahaks võileiva peale ikka vorsti ka saada. Ma ei söö vorsti, aga mulle meeldib, kui mul on natuke raha ka,» sõnas Aunaste, tunnistades, et pensionist ära ei ela.