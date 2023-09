MART RAUDSAAR ⟩ Niimoodi on mets varsti otsas

Looduskaitseliikumine oli baas, millelt järk-järgult rajati Eesti riiki. Tundus üsna uskumatu, et me peaksime taas kartma enda elukeskkonna hävitamist, sellel korral omaenda riigi või tema käepikenduste poolt. Aga nii see on juhtunud ning pole ka saladus, et silmapiiril ripub tumeda pilvena idee hakata lõpuks ikkagi Virumaal fosforiiti kaevandama.